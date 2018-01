Lavori in corso nella Chiesa e la Messa si sposta al cinema "Cristallo"

ORSAGO I fedeli della Parrocchia San Benedetto Abate di Orsago lasciano - temporaneamente - la Chiesa. Destinazione: La Sala polivalente del cinema "Cristallo", di proprietà della parrocchia, che dall'8 gennaio sta ospitando la Santa Messa. Dopo le feste natalizie la Chiesa ha chiuso le porte per dei lavori di restauro, che dureranno circa tre mesi. Nel frattempo le celebtrazioni si trasferiscono nel vicino cinema "Cristallo".

Soffito in restauro e la chiesa è gremita di impalcature. Nel frattempo, in attesa che il presbiterio venga rimesso al suo posto, i parrocchiani, al posto di sedersi sulle consuete panche di legno, potranno accomodarsi in più confortevoli poltrone di velluto rosso.