Il Don "canta" Sanremo: nella predica c'è Ultimo

CASTELFRANCO Un messaggio di inclusione e integrazione durante la celebrazione e le parole di Ultimo finisco nella predica. Così Don Alberto Piasentin durante la Messa ha voluto citare alcuni versi de "Il ballo delle incertezze", brano vincitore di Sanremo giovani - come riporta il Gazzettino di Treviso. "Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera arrivava ed io chiedevo dov’è il senso. Se c’è un senso a tutto questo" - sono le parole di Ultimo riportate dal parroco 32enne durante la funzione. Una canzone che ha emozionato non solo pubblico e giuria sanremese ma anche la parrocchia di Castelfranco, trattando un tema importante come quello dell'abbatimento dei pregiudizi e le fragilità umane. "Così come Gesù è andato incontro al lebbroso, tutti possiamo superare le fragilità umane che contraddistinguono ciascuno di noi" - ha affermato Don Alberto al Gazzettino.