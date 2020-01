Giovane madre si dà fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre

Stamattina, lunedì, a Mestre, una donna si è data fuoco davanti all'ingresso del tribunale dei minori, tra via Forte Marghera e via Bissa. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze, che hanno soccorso la donna, una giovane di origini marocchine, per poi portarla all'ospedale dell'Angelo. Qui è stata sottoposta alle valutazioni del personale medico. Nelle prossime ore si avranno maggiori notizie sulle sue condizioni di salute.

Gesto estremo al tribunale minorile

La vicenda è in fase di accertamento da parte della polizia. Sul luogo del fatto, oltre alla tanica contenente il liquido infiammabile impiegato, è stato trovato un cartello con delle scritte che spiegano le ragioni del gesto: nel messaggio si farebbe riferimento all'affidamento della figlia e all'ex marito, che, secondo le prime informazioni, risiede nella Marca, nella zona di Casier. Ciò che è accaduto, quindi, è probabilmente di una forma estrema di protesta riguardante un procedimento giudiziario in cui la donna sarebbe in qualche modo coinvolta. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria. L'area è stata recintata e sul posto è intervenuta anche la scientifica.