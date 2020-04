Abbandona otto sacchi di rifiuti: multa da 467 euro

Ieri mattina, gli ispettori ambientali di Veritas hanno multato un uomo, residente a Mogliano Veneto, che ha abbandonato alcuni sacchi di rifiuti in via Gatta a Mestre. Cinque sacchi di rifiuti indifferenziati (carta, plastica, alluminio, vetro e secco) che ha lasciato in una campana per la raccolta di carta e cartone. Ma non è tutto. Altri tre sacchi di erba e ramaglie li ha lasciati fuori da un contenitore adibito alla raccolta di questa tipologia di rifiuto.

Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 467 euro: 167 per abbandono rifiuti e per non aver differenziato, 300 per l'aggravante di averlo fatto arrivando da fuori comune.

