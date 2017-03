Meteo: stato di attenzione in tutto il Veneto per il forte vento previsto fino a sabato

TREVISO Alla luce della situazione meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio. La dichiarazione ha validità dalle ore 20 di questa sera alle 6 del mattino di sabato 11 marzo. In questo lasso di tempo sono previsti venti forti in montagna, molto forti in alta quota, a tratti forti per raffiche di foehn nelle valli e sulla pedemontana.