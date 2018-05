Bomba d'acqua sull'alta Marca: strade allagate in diversi comuni del Trevigiano

GIAVERA DEL MONTELLO Una vera e propria bomba d'acqua ha colto di sorpresa gli abitanti di Giavera del Montello nel primo pomeriggio di domenica 13 maggio. In pochi minuti le principali strade del paese si sono trasformate in spaventosi torrenti d'acqua limacciosa.

Un effetto dovuto all'improvvisa ondata di maltempo che in queste ore sta interessando buona parte della provincia di Treviso. A essere più colpita è, soprattutto, la zona dell'alto Trevigiano anche se temporali di discreta intensità si sono registrati a Oderzo e Castelfranco. Nulla a che vedere però con la bomba d'acqua abbattutasi nella zona di Giavera e comuni limitrofi. Una pioggia torrenziale durata pochi minuti che ha però mandato in tilt le fognature stradali e i piccoli torrenti a lato delle carreggiate che, esondando, hanno allagato numerose vie della città. A essere più colpite sono state le zone di via Vittori, via Colombe, via Bole e via Canova. Situazione analoga anche a Bavaria, frazione del comune di Nervesa della Battaglia, dove i residenti si sono trovati con dei fiumi al posto delle strade, così come in molti altri comuni dell'alto Trevigiano. Notevoli disagi per centinaia di cittadini che dicono di aver avuto grandi difficoltà a mettersi in contatto con la Protezione civile. Al momento, nei comuni colpiti dal maltempo, sono al lavoro nove squadre di vigili del fuoco con le relative autopompe. L'invito a tutti gli automobilisti è quello di usare la massima prudenza alla guida. I temporali di domenica dovrebbero continuare fino a domani. Proprio per questo la Regione ha proclamato lo stato di allerta gialla su gran parte del nostro territorio.

