Meteo, stato di attenzione per temporali nel bellunese

TREVISO Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, sulla base delle condizioni meteo attese, ha emesso poco fa lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica, riferito allo scenario di possibili temporali forti, sul bacino idrografico “Alto Piave”, in provincia di Belluno. L’avviso ha validità dalle ore 8.00 di domani, venerdì 1 giugno, fino alle 8.00 di sabato 2 giugno. Il CFD ha anche messo un Bollettino Temporali, in versione sperimentale 2018, relativo all’area della frana di Borca di Cadore (Belluno), dichiarando il livello di allerta 2, Stato di Attenzione Rinforzata, dalle 14.00 di oggi alle 24.00 di domani, 1 giugno.