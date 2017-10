Raffiche di vento in arrivo da lunedì: la Regione proclama lo stato di attenzione

TREVISO In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da bollettino emesso in data odierna alle ore 14:00, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha proclamato una nuova fase operativa di attenzione dalle ore 8:00 di domani, lunedì 23 ottobre, alle ore 24:00 del 24 ottobre.

Un'intera giornata all'insegna del vento forte dopo le precipitazioni cadute nella nostra provincia durante la giornata di domenica 22 ottobre. Il vento in arrivo sulla Regione dovrebbe comunque favorire il ritorno del bel tempo con il sole che dovrebbe tornare a splendere per gran parte della prossima settimana.