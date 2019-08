Mezzi aziendali vandalizzati e razziati, ladri scappano con dieci pneumatici

Colpo dei ladri presso l'azienda "Ti&Esse" di via per Salvatronda, a Castelfranco Veneto. Ignoti, dopo essersi aperti un varco nella recinzione esterna, sono entrati nel piazzale esterno dove si trovavano i mezzi aziendali. I malviventi hanno distrutto i finestrini di ben sette veicoli, smontando e rubando dieci pneumatici per un valore di alcune migliaia di euro. Il titolare della "Ti&Esse" ha scoperto la sgradita visita dei malviventi nella mattinata di sabato e si è poi rivolto ai carabinieri di Castelfranco che ora indagano sull'episodio.