Promoter dell'Enel entra in casa di un'anziana e la deruba

Con la scusa di far sottoscrivere ad un'anziana un nuovo contratto per la fornitura dell'energia, si è introdotto in casa sua e l'ha derubata di tutti i suoi risparmi: a distanza di tre mesi l'autore di questo furto è stato identificato. A condurre l'indagine sono stati i carabinieri della stazione di Col San Martino che nei giorni scorsi hanno denunciato A.M., tunisino di 27 anni, residente a Marghera, libero professionista e pregiudicato. Lo straniero, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato ritenuto responsabile di un furto messo a segno all'interno di un'abitazione di Miane. L'episodio risale al 29 novembre dello scorso anno e vide come vittima una pensionata di circa 90 anni. A.M., si era presentato all'anziana come addetto di una società per la distribuzione di energia: dopo essere entrato nell'abitazione della vittima con questo pretesto e proporre all'anziana la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è impossessato di una busta riposta su un mobile della cucina dove erano custoditi un libretto bancario ed un libretto postale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le pazienti indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Col San Martino hanno permesso di risalire all'identificazione del cittadino tunisino grazie alla copia del contratto fatto sottoscrivere alla vittima, dove era indicato anche il numero di matricola dell'operatore, con il quale, interpellata la società, sono state ricavate le generalità, permettendo così di denunciarlo per il reato di furto in abitazione.