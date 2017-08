Miane, ultimati i lavori alle scuole e a breve nuovi interventi antisismici per 450mila euro

MIANE Si concluderanno a giorni (data prevista il 28 agosto) i lavori di sistemazione dell’immobile che ospiterà sia la scuola Primaria che la Secondaria di Miane. Il costo dell’opera, iniziata a giugno, è di 450mila euro, stanziati interamente dal Comune e al termine della ristrutturazione ci sarà tempo anche per il trasloco di mobili ed attrezzature prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

“Siamo soddisfatti di aver concluso anche questo lavoro – spiega il sindaco Angela Colmellere - non definitivo ma che garantisce sicurezza a tutti gli studenti. L’intervento di adeguamento sismico verrà completato l’anno prossimo grazie ad un contributo di ulteriori 450mila euro stanziato dalla Regione. Nel frattempo, abbiamo trasferito le Scuole medie al piano terra del fabbricato della Scuola elementare, accogliendo volentieri la richiesta pervenuta dal dirigente scolastico e dai docenti ed accelerando le procedure per il progetto e per la fattibilità dell’accorpamento”.

Il piano terra della struttura, dal nuovo anno scolastico, ospiterà 80 ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado, mentre il primo piano rimarrà riservato ai 130 alunni della Primaria. Le due scuole rimarranno assolutamente distinte e senza interferenze, a partire dai due ingressi (quello fronte-parcheggio per le Medie, quello attuale per le Elementari). Gli spazi comuni al piano terra saranno dedicati soprattutto agli insegnanti e al refettorio da 80 posti, che funzionerà ad orari distinti per fasce d'utenza.

L'ampia nuova mensa ne consentirà la fruizione anche come locale pubblico per assemblee, convegni e serate, grazie all’accesso senza interferenze con i locali in uso al plesso scolastico. “A lavori conclusi – aggiunge Colmellere – si potrà operare in un fabbricato sicuro, idoneo e antisismico, oltre che antincendio. Non solo: la ristrutturazione è stata pensata scegliendo materiali che favoriscano ottime performance acustiche in tutti i locali, come suggerito da un apposito studio preliminare”.