Miane, incendio devasta un'abitazione: dichiarata inagibile

MIANE Un incendio, divampato poco dopo le 17.30 per cause ancora in corso di accertamento, ha devastato un'abitazione di via Spadotto a Miane. I residenti della casa, dichiarata ora inagibile, sono riusciti a mettersi in salvo e a dare l'allarme al 115. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'incendio potrebbe essere scoppiato a causa di un corto circuito elettrico in una stanza del primo piano