Sciopero provinciale e presidio unitario dei metalmeccanici lunedì 5 marzo

MASERADA SUL PIAVE Si è svolta oggi nella sede della Mion & Mosole a Candelù l’assemblea sindacale Fiom Cgil indetta in seguito alla morte sul lavoro di un 53enne, Michele Bianco di Maserada, operaio dell’azienda mentre si trovava in trasferta a Bicinicco in provincia di Udine. L’assemblea ha visto grande partecipazione da parte di operai e impiegati ed è stata un utile momento di confronto e dibattito sulla questione della sicurezza sul lavoro. L’assemblea si è poi conclusa con un toccante minuto di raccoglimento per il collega venuto a mancare che lavorava in azienda da quasi 40 anni.

Nella Marca Trevigiana si contano già sulle dita di una mano i morti sul lavoro da inizio anno, 11mila 352 sono le denunce di infortunio sul lavoro nel 2017, un trend che tende tragicamente a crescere rispetto agli anni precedenti, sintomo di una situazione grave e di un abbassamento generale dell’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel 2017, in tutto il Veneto (fino allo scorso novembre) si sono registrati 69mila incidenti, un migliaio in più dell’anno precedente, con 87 morti. Proprio in virtù di questi dati e in seguito all’ennesimo caso di morte sul lavoro, come ieri annunciato, Fiom, Fim e Uilm hanno indetto uno sciopero provinciale nel settore metalmeccanico (4 ore in uscita da tutti i turni) per lunedì 5 marzo 2018, con presidio unitario in Piazza dei Signori a Treviso alle 18.