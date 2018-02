Strage della cartiera Burgo, l'omaggio alle vittime assassinate dai partigiani

CARBONERA In occasione del Giorno del ricordo, domani 10 febbraio, giorno in cui si ricordano i martiri delle foibe e dell'esodo dei giuliano dalmati istriani, sono andato a deporre un fiore, per ricordare anche gli innocenti morti per mano di alcuni partigiani comunisti, assieme all'amico Franco Prior, ex consigliere regionale, al cippo commemorativo da lui commissionato e pagato, presso le Cartiere Burgo a Mignagola di Carbonera, il campo di concentramento dei partigiani comunisti: dove essi uccisero centinaia di persone, molti civili, donne (anche incinte). Anche a Treviso ci fu un Priebke rosso e un eccidio come le fosse ardeatine a Roma, come scrive Vespa nel suo libro "Vincitori e Vinti" del 2005, compiuto da membri partigiani delle Brigate Garibaldi a guerra finita. Su Google troverete tante informazioni e libri dove si narra di questo eccidio. Oltre 100 i corpi identificati, altre centinaia (i superstiti dicono circa 500 persone) buttati nel Sile e nell'acido solforico della cartiera. Il partigiano "Falco" ne uccise 34 a colpi di vanghetto. Questa storia, non viene raccontata nelle scuole e le scolaresche non vanno in uscita in questo luogo: si è tentato per tanti anni di raccontare solo una parte della storia. Non per polemizzare, non sono fascista, mai stato, dico solo che la storia va raccontata, non interpretata a seconda di chi vince e di chi perde, qui sono stati massacrati centinaia di innocenti trevigiani. Vanno rispettati e ricordati. A Treviso che ancora tanta memoria da raccontare e tramandare alle nuove generazioni affinche questi fatti atroci non si ripetano. Enrico Renosto

