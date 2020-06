Caserma Serena, nuovo caso positivo al virus: scontri e rivolte

Caos e rivolte anche questa mattina, venerdì 12 giugno, all'interno dell'ex caserma Serena di Casier. Una seconda persona è risultata positiva ai tamponi dell'Ulss 2, dopo il caso dell'operatore di Nova Facility risultato positivo al virus giovedì 11 giugno.

La rivolta tra i richiedenti asilo è scattata stamattina presto quando i migranti hanno "sequestrato" all'interno della struttura gli addetti della cooperativa e gli infermieri arrivati per fare i test del tampone agli ospiti, chiudendo le porte al resto del personale e alle forze dell'ordine. A quel punto è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia che sono entrati forzando l'ingresso. La persona positiva al test del tampone sarebbe uno dei richiedenti asilo ospitati nel centro accoglienza, già ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Il sindaco di Casier Renzo Carraretto, ha commentato l'accaduto con queste parole: «La rivolta è partita da poche decine di facinorosi, questa mattina è stato portato via un richiedente asilo positivo al virus. Ne è nato uno scontro con le forze dell'ordine. I tamponi fatti finora danno risultati piuttosto positivi per ora. Loro però dicono che non sono positivi al virus, che il Coronavirus non esiste più e non se ne viene fuori. Bisognerà prendere provvedimenti al più presto contro queste persone. Ringrazio tutte le persone che si sono operate per dare una mano nell'emergenza. Gli ospiti devono capire che questi provvedimenti vengono presi per la loro salute. Stamattina era tutto tranquillo, poi quando alcuni di questi migranti si sono svegliati è scoppiato il caos. Penso che la chiusura della caserma sia da valutare, insistendo che episodi del genere non ricapitino più. E' possibile che arrivi qualche espulsione nelle prossime ore. Un segnale forte bisogna darlo» ha concluso Carraretto.

Qui sotto le prime dichiarazioni del sindaco di Casier (Video Facebook dalla pagina: "Prima i trevigiani")

«Questa mattina ci sono stati ancora momenti di tensione alla Caserma Serena, con episodi di violenza posti in atto da parte di alcuni ospiti dopo l’accertamento della positività al Covid di un operatore e, successivamente ai test, di un ospite. Le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire per placare gli animi e porre fine alla rivolta. Ringrazio il Prefetto che sta gestendo la situazione con grandissima attenzione, in costante contatto con Questura e Carabinieri». Così il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha assistito alle operazioni di Polizia e Carabinieri, impegnati a sedare una rivolta di un gruppo di migranti, che hanno tentato di prendere possesso della struttura di Casier. «Il Ministro Lamorgese, invece, dovrebbe lasciare le poltrone romane e venire a vedere cosa sta succedendo alla “Serena”. Non è possibile che i sindaci non abbiano risposte e che si trovino, da soli, a gestire rivolte».