Possibile arrivo di nuovi migranti a Francenigo, il vescovo Pizziolo: "Solidarietà al parroco"

VITTORIO VENETO A margine delle recenti vicende legate alla notizia del possibile arrivo a Francenigo di alcuni richiedenti asilo, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, esprime solidarietà al parroco don Pietro Salvador e chiarisce la sua posizione attraverso il seguente comunicato. «Un gruppo di persone delle parrocchie e delle comunità civili di Gaiarine e Francenigo si è sentito sollecitato dalle precise indicazioni di Papa Francesco circa il tema dell’accoglienza. Da tempo questo gruppo si è messo alla ricerca di possibili risposte alla problematica legata ai richiedenti asilo e a quanti vedono successivamente accolta la loro richiesta".

"Dopo un anno e mezzo di cammino di preparazione, sostenuto anche dalla Caritas diocesana- continua il prelato - grazie ad un membro di questo gruppo è stata finalmente trovata a Francenigo un’abitazione adatta allo scopo. Il gruppo promotore si è impegnato a garantire per coloro che saranno accolti l'apprendimento della lingua italiana e – in base alle possibilità stabilite dalle legge – lo svolgimento di lavori socialmente utili. Tuttavia, ad oggi non vi è ancora nulla di concretamente attuato: i tempi per far partire il progetto potrebbero essere ancora lunghi. Ben diversamente dalle notizie diffuse in questi giorni, quella prevista a Francenigo è una presenza di richiedenti asilo numericamente molto ridotta (non superiore alle 3 o 6 unità), secondo la scelta di una presenza diffusa nel territorio come auspicato a livello governativo. Riguardo all’accusa rivolta alla parrocchia di Francenigo di compiere una speculazione economica sulla pelle dei richiedenti asilo, si precisa che si tratta di un’affermazione gratuita e destituita di ogni fondamento».