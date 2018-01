Incendio alla Milldue di Riese Pio X, la Procura mette sotto sequestro l'area

RIESE PIO X "Le condizioni meteorologiche di ieri pomeriggio, martedì, hanno favorito la dispersione ascensionale della colonna dei fumi con venti deboli provenienti inizialmente da sud-ovest. I campionamenti effettuati da ARPAV, nel piazzale antistante l’azienda e in direzione dell’abitato di Loria, nel pomeriggio, hanno constatato che gli inquinanti erano in concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità degli strumenti mentre il campione effettuato in via Cendrole, in direzione nord-est lungo la direttrice iniziale del vento, “ha fotografato” l’evento in corso rilevando concentrazioni di composti organici inferiori a 60 ppb (parti per miliardo)". Così recita un comunicato emesso nel primo pomeriggio di oggi da Arpav circa il rogo che ieri ha distrutto un capannone dell'azienda Milldue di Riese Pio X. La Procura di Treviso che indaga sulla vicenda (aperto un fascicolo dal pm Gabriella Cama) ha disposto il sequestro dell'area interessata dall'incendio. In mattinata i vigili del fuoco del nucleo di polizia giudiziaria hanno dato avvio ai primi accertamenti per accertare le cause del rogo.

"Nella serata le condizioni erano meno favorevoli alla dispersione dei fumi -spiega sempre Arpav- pertanto si è effettuato un ulteriore campionamento con canister nella direzione di ricaduta dei fumi in via Callalta, ove era più insistente la percezione dell’odore, che ha evidenziato una minore dispersione degli inquinanti rilevando concentrazioni di sostanze organiche volatili complessivamente superiori a 200 ppb (parti per miliardo). Pur ribadendo il forte odore presente in zona, tutti gli inquinanti rilevati sono risultati inferiori almeno di un ordine di grandezza ai rispettivi valori di TLV-TWA, comunemente utilizzati per gli ambienti di lavoro. Stamattina sono proseguite le attività di verifica, gli esiti dei campionamenti per la ricerca dei microinquinanti organici areodispersi saranno inviati al Comune appena disponibili".