Minacciavano e picchiavano i coetanei per rubargli i soldi: denunciati tre 16enni

I carabinieri di Vittorio Veneto, al termine di una lunga attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia tre soggetti classe 2003 residenti a Vittorio Veneto. I reati contestati sono: percosse, tentata estorsione, minacce e tentata rapina. Due i casi accertati.

Le indagini sono iniziate dopo alcune segnalazioni fatte dai genitori i cui figli erano stati vittime dei tre ragazzi denunciati. Il primo caso risale al mese di agosto 2019. Durante la movida dei giovani nel centro di Vittorio Veneto i tre soggetti, in più occasioni, avvicinano un ragazzo minorenne dal quale facendosi consegnare il poco denaro contenuto in tasca (talvolta monete da 1 e 2 euro). In altre occasioni nelle quali la vittima si è rifiutata di dar loro i soldi, i tre bulli hanno reagito insultandolo, aggredendolo fisicamente ed asportandogli gli auricolari per ascoltare musica, restituendoli al proprietario solo dopo che avevano ricevuto in consegna il denaro richiesto (le cifre in questione erano sempre legate a spiccioli da 1 o 2 euro, a volte anche 0,50 centesimi).

Il secondo caso risale al 27 settembre 2019, durante la manifestazione per il clima nel centro di Vittorio Veneto, quando i tre soggetti avvicinano un gruppo di ragazzi minorenni. Dopo averli insultati e minacciati, i bulli hanno chiesto ai coetanesi di farsi consegnare il denaro che avevano addosso. Qualcuno ha ceduto alla richiesta consegnando monete da 1 o 2 euro, altri, che si sono rifiutati, sono stati presi a schiaffi e pugni in faccia e successivamente derubati delle monete contenute in tasca. L’indagine dei Carabinieri di Vittorio Veneto ha messo in evidenza l’esistenza di questa gang che ha terrorizzato alcuni giovani del vittoriese, le cui azioni delittuose non venivano commesse per uno scopo di carattere predatorio, considerato lo scarso valore degli oggetti e del denaro rubato, ma per affermare la loro autorità e la loro superiorità nei confronti dei loro coetanei. Inoltre l’indagine dei carabinieri costituisce una risposta alla domanda di sicurezza che era stata lanciata dal sindaco di Vittorio Veneto in occasione del consiglio comunale del 24 agosto 2019, dove aveva espresso preoccupazione «per alcuni focolai da attenzionare presenti in città». Al termine delle indagini i carabinieri hanno voluto rivolgere un appello alla cittadinanza, soprattutto ai ragazzi che sono stati vittime di reati da parte della gang e che hanno avuto timore nel parlarne. L'invito è quello di recarsi in caserma e segnalare gli episodi subiti, in maniera tale da ampliare il raggio delle indagini e le responsabilità nei confronti dei presunti autori.