Minacciata con un coltello e rapinata: vittima la titolare di un "B&B" di Silea

SILEA Nel primo pomeriggio di ieri, 11 aprile, i carabinieri di Silea e del nucleo radiomobile, hanno arrestato un cittadino marocchino R.R. di 29 anni, senza fissa dimora, per rapina aggravata nei confronti di una donna 34enne, titolare di un B&B di Silea. Il fatto è avvenuto verso le 12.30: l’uomo, cliente della struttura, dopo aver minacciato la donna con un coltello da cucina ed averle preso 50 euro dal portafoglio, l'ha costretta ad accompagnarlo ad uno sportello bancomat di Roncade dove le ha fatto prelevare altri 150 euro che si è fatto subito consegnare. Quindi, sempre con l’auto della vittima, si è fatto lasciare a Preganziol dove è stato poi rintracciato ed arrestato su indicazione della vittima che era riuscita a mettersi in contatto con il 112. Il marocchino si trova ora ristretto nel carcere di Treviso in attesa della convalida richiesta dalla Procura del capoluogo.