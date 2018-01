Rientro a scuola: Mom pronta a inaugurare la nuova fermata alle Stiore

TREVISO Tutto pronto per l’avvio del nuovo hub La Madonnina da lunedì 8 gennaio: l’istituzione della nuova fermata per la coincidenza con le navette dirette agli istituti scolastici di viale Europa a Treviso verrà inaugurata nel giorno del rientro a scuola degli studenti trevigiani.

La novità riguarda circa 700 studenti frequentanti ITT Mazzotti, Liceo Scientifico Da Vinci, Istituto Canossiano e IIS Palladio, che arrivano a Treviso utilizzando le seguenti Linee MOM: Linee 21, 110, 112, 113, 114 (bus che percorrono la Strada Feltrina arrivando da Castagnole, Postioma, Signoressa, Montebelluna, San Zenone). Linee 11, 106, 107, 181 (bus che percorrono la via Castellana arrivando da Paese, Castelfranco, Istrana). Linee 101, 102, 103 (bus che percorrono la via Noalese arrivando da Quinto, Trebaseleghe, Badoere, Noale, Padova).

Nella fascia oraria che andrà dalle 7,15 alle 7,45 del mattino, le corse urbane e ed extraurbane (32 mezzi) effettueranno la deviazione attraverso la bretella di via Castellana (fronte Ospedale Madonnina). Alla nuova fermata HUB MADONNINA, gli studenti diretti agli istituti di Viale Europa e via Troncon, dovranno scendere per salire sulle navette a loro dedicate (10 mezzi). Gli studenti e i passeggeri diretti verso il centro città resteranno a bordo per proseguire verso i capolinea consueti in Stazione FS. L’intervento logistico consentirà di migliorare il viaggio casa-scuola per molti studenti, riducendo i tempi di percorrenza di circa 20 minuti, con un evidente beneficio anche in termini ambientali. In questi giorni si sono ultimate le operazioni per l’installazione della segnaletica e predisposto il piano di intervento straordinario. Per la prima mattinata Mobilità di Marca ha mobilitato dalle 6 del mattino una task force di personale aggiuntivo che sarà dislocato nei punti strategici per dare indicazioni stradali agli autisti e per fornire informazioni all’utenza.