Moby Prince: delegazione trevigiana a Livorno per l'anniversario della tragedia

MONTEBELLUNA Erano oltre settanta i rappresentanti dei Comuni presenti lo scorso 10 aprile a Livorno alla cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia del Moby Prince occorsa esattamente 27 anni.

Una tragedia che tra le 140 vittime conta anche cinque montebellunesi e due volpaghesi a bordo del traghetto e diretti ad Oristano per il matrimonio della figlia dei coniugi Saccaro Ernestino e Antonietta Dal Tezzon in viaggio assieme al figlio Ivan, la nonna Maria Marcon e il cugino Pasquale Dal Zotto (tutti di Biadene) ed i coniugi Gino Guizzo e Giuseppina Martignago di Volpago. Tra i rappresentanti presenti a Livorno anche una delegazione montebellunese composta dagli assessori Michele Toaldo e Claudio Borgia che il sindaco Mario Favero ha voluto fosse presente. Intesa e commovente la giornata che si è aperta in Fortezza Nuova alle 11.00 con la deposizione della corona presso il monumento in ricordo delle vittime e seguita dalla funzione religiosa presieduta dal Vescovo di Livorno presso la Cattedrale.

Nel pomeriggio le celebrazioni sono proseguite nella sala consiliare del Palazzo Civico con il saluto del Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e di Ercolano, Ciro Buonajuto (città natia dell’unico superstite, Alessio Bertrand) alle autorità ed ai familiari delle vittime ed il corteo da Piazza del Municipio al Porto e all’Andana degli Anelli la deposizione del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e della corona di alloro, la lettura dei nomi delle vittime ed il lancio di rose in mare.