Era latitante da 16 anni, la polizia lo arresta in un albergo di Mogliano

La scorsa notte alle 4 è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia un cittadino polacco, J.S.L., 49enne, destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Polonia, per rapina a mano armata e furto di carta d’identità. I poliziotti, dopo aver avuto la segnalazione tramite il portale “Alloggiati Web” (sistema informatico della Polizia di Stato dove vengono comunicati i nominativi delle persone alloggiate nelle strutture ricettive) della presenza dello straniero in un albergo di Mogliano, si sono velocemente recati sul posto, trovandolo nella stanza prenotata.

Portato in Questura per approfondire gli accertamenti del caso, lo straniero è risultato avere un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio. L’episodio risale al 2003 quando un suo amico, con il quale aveva in società un negozio di ortofrutta, gli aveva confidato di aver ricevuto in regalo dalla zia un’ingente somma di denaro. L’arrestato, con altri complici, dopo aver tentato un furto a casa dell'amico, senza esito, ha convito lo stesso a custodire il denaro in un posto sicuro per poi mettere in atto una rapina ai suoi danni. Infatti, mentre la vittima stava trasportando il denaro nel luogo indicato dal suo socio, è stato rapinato dallo stesso con alcuni uomini travisati e armati che, oltre al denaro, sono scappati con la sua carta d’identità. Dopo un po’ di tempo il cittadino polacco ha fatto perdere le proprie tracce fino a quando la sua fuga è stata interrotta dai poliziotti della Questura di Treviso.