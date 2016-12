Droga party nel camping, muore un moglianese di 38 anni

MOGLIANO Aveva consumato con tre amici varie sostanze stupefacenti, tra cui eroina e cocaina, in un droga party organizzato all'interno di un bungalow in un camping di Marghera. Il suo cuore però non ha retto: a perdere la vita un moglianese di 38 anni, Alessandro Gatto. Quando gli amici lo hanno trovato a letto, ormai agonizzante, per lui era troppo tardi. Il Suem118 ha trasportato d'urgenza al Ca' Foncello l'uomo ma per lui ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta: i tre amici che erano con lui, un trevigiano e due veneziani, rischiano di essere indagati per omicidio colposo come conseguenza dello spaccio.