Anziani abbracciati e derubati, nuova denuncia per la ladra manolesta

I carabinieri di Mogliano, nella giornata di lunedì, hanno identificato nuovamente e denunciato una nomade senza fissa dimora, D.M. 20enne di origine romena, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, riconosciuta come l’autrice di un furto con destrezza, messo a segno lo scorso 28 settembre, in via Zermanese di Mogliano Veneto, ai danni di una casalinga 60enne del luogo alla quale la giovane nomade, con il pretesto di salutarla calorosamente, le ha sfilato il bracciale d’oro che portava al polso. L’individuazione, anche in questo ennesimo caso, è stata resa possibile mediante la comparazione delle immagini acquisite con il fascicolo fotografico ricostruito dagli investigatori sulla scorta delle pregresse attività d’indagine .