Presa a pugni e derubata della borsa, anziana rapinata per strada

Grave episodio nel tardo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 18, a Mogliano in via Zermanese. Una donna di circa 80 anni, moglianese, è stata aggredita brutalmente e derubata della borsa (che conteneva del denaro e pochi effetti personali) da due banditi che si sono poi dileguati in sella ad uno scooter. L'anziana, rapinata mentre stava raggiungendo la sua auto per fare ritorno a casa, è stata colpita a pugni da uno dei malviventi che è sceso dal mezzo guidato dal complice. La malcapitata è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri di Mogliano che ora indagano sull'episodio. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non vi sarebbero stati testimoni.