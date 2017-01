Spaccio di mdma e marijuana: in cella un pizzaiolo e un broker

MOGLIANO VENETO Erano due insospettabili, senza nessun precedente con la giustizia e con due lavori stabili che nascondevano la loro principale occupazione: lo spaccio della marijuana e di mdma a giovani e giovanissimi studenti trevigiani e veneziani. Al termine di un'indagine-lampo la squadra mobile della Questura di Treviso ha arrestato un 22enne di Scorzè, B.A., pizzaiolo presso un negozio di pizza da asporto, e B.N.U., 24 anni, di Preganziol, promotore finanziario. I due giovani, secondo quanto accertato dagli investigatori, nascondevano le sostanze da mettere sul mercato in due stanza di un appartamento di Mogliano che avevano appositamente affittato e che usavano come deposito. Nell'abitazione vivevano stabilmente tre altri giovani. Durante la perquisizione della squadra mobile sono spuntati quasi 4 kg di marijuana di vario tipo, nascosti in una valigia (valore 40mila euro circa), 425 grammi di mdma (valore di 80mila euro) e tre etti di hashish oltre a 3500 euro in contanti.

L'indagine della sezione narcotici della squadra mobile è partita da un controllo svolto da una pattuglia delle volanti: gli agenti, impegnati a pattugliare via Roma a Treviso, hanno fermato alcuni giorni fa un 21enne ed un 18enne. In tasca i due studenti avevano circa 20 grammi di sostanza. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato all'identificazione di un terzo spacciatore, anche lui 18enne, pizzicato in possesso di 50 grammi di sostanza.