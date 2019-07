Non rispetta gli orari della comunità di recupero, 25enne finisce in carcere

I carabinieri di Mogliano Veneto, nel pomeriggio di ieri, lunedì, hanno arrestato il cittadino marocchino H.D, 25enne, pregiudicato, tossicodipendente, domiciliato presso una struttura di recupero. Il giovane, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in seguito ad una condanna definitiva per un cumulo di pene che vanno dallo spaccio di sostanza stupefacenti al furto, è stato tratto in arresto a seguito dell’aggravamento della misura poiché più volte segnalato dagli stessi militari dell’Arma di Mogliano per aver violato le prescrizioni che gli imponevano di rimanere nella struttura in determinati orari . Adesso dovrà continuare a scontare la pena presso la locale casa circondariale.