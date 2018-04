Tragico rinvenimento a Venezia: dalle acque di rio di San Girolamo spunta un cadavere

VENEZIA L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7 di mercoledì da rio di San Girolamo, a Cannaregio. A un certo punto è stato segnalato un cadavere di una persona galleggiare in acqua. Sul posto si sono portati i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero, oltre che gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e i sanitari del 118 per la constatazione del decesso: la vittima sarebbe un 37enne residente a Mogliano Veneto, nel Trevigiano, e originario di Venezia. A un primo esame esterno sulla salma non sarebbero stati ravvisati segni di violenza.