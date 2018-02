Il carnevale moglianese: maschere in festa, musica e carri allegorici

MOGLIANO VENETO Martedì 13 febbraio al via la festa del Carnevale moglianese, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e la partecipazione degli animatori dell’Oratorio Don Bosco. Due le date in cui ci saranno gli appuntamenti in programma, dedicati ai bambini ma anche agli adulti.

Martedì 13 febbraio a partire dalle ore 15.00 in piazza Caduti il Carnevale dei Bambini. Gli animatori dell’Oratorio Don Bosco daranno il via al divertimento accogliendo i più piccoli con giochi, balli e la sfilata delle mascherine. In caso di maltempo la festa si svolgerà al Centro Sociale, in piazza Donatori di Sangue. Alle 17.30 il pomeriggio di festa proseguirà con la proiezione di “Bigfoot Junior” al Cinema Teatro Busan. L’ingesso unico è di 5 euro.

Sabato 24 febbraio la grande festa del Carnevale moglianese. Dalle 15.00 alle 18.00 il Carnevale Fantasy Show con lo spettacolo magicomico per bambini e famiglie dei clown Gastone e Vaniglia. Tra le tante attività in programma la Baby Dance, i Giochi da ridere, le Sculture con i palloncini e il Laboratorio di Truccabimbi con fantasiosi trucchi anallergici e glitter luccicanti. Nel corso del pomeriggio saranno distribuiti zucchero filato e pop corn gratuitamente a tutti i bambini.

Alle 17.00 si apre la festa danzante: la piazza diventa una grande pista da ballo con gli insegnanti di salsa cubana Claudia e Francesco, del gruppo Caracol del Caribe, che coinvolgeranno bambini e adulti in divertenti balli di gruppo.

Alle ore 17.30 da via Sciesa partirà il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Attraversando piazza Pio X°, per poi proseguire in via De Gasperi e via Don Bosco, arriveranno in piazza Caduti alle 18.30, dove, dopo la consegna dei premi ai carristi, la festa continuerà con balli e musica. In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a sabato 3 marzo.