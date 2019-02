Consolle rubate, i ladri soggiornavano in hotel: tre denunciati

Vari arnesi da scasso, tra cui un dispositivo artigianale per rimuovere il sistema antitaccheggio, due consolle X Box ed una Playstation per un valore di 1200 euro. Questo quanto hanno trovato i carabinieri di Mogliano e del nucleo radiomobile di Treviso controllando alcuni alloggiati dell’hotel "Villa Braida". A finire nei guai tre cittadini rumeni, R.F. 45enne I.D. 30enne e N.C.G. 25enne, con precedenti di polizia e senza fissa dimora. Per tutti è scattata una denuncia per ricettazione e possesso di strumenti da scasso.

Gli stessi, nella serata di martedì, dopo essere stati individuati durante un controllo degli ospiti della struttura alberghiera, sono stati sottoposti a perquisizione che ha permesso di rinvenire alcuni arnesi da scasso, tra cui un dispositivo artigianale per rimuovere il sistema antitaccheggio oltre a tre console per videogiochi ancora imballate, probabilmente frutto di furto. Gli arnesi e la merce sono stati sequestrati in attesa di individuare i proprietari.