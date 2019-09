Si allaccia al contatore dell'energia elettrica condominiale, denunciata

Pur di non pagare più le bollette dell'energia elettrica è riuscita a collegare la rete del suo appartamento al contatore del condominio. Un allacciamento abusivo quello realizzato (o fatto realizzare da qualche elettricista di fiducia) da una cittadina moldava di 40 anni che è stata denunciata dai carabinieri per il reato di furto aggravato. La scoperta dei militari e dei tecnici Enel è avvenuto qualche giorno fa in una palazzina di via Palma il Vecchio a Mogliano Veneto. Il danno alle casse del condominio, il cui amministratore si è rivolto alle forze dell'ordine per segnalare l'anomalia, sono in corso di quantificazione: di fatto i consumi della donna erano completamente a carico degli altri residenti della palazzina. Si parla ovviamente di diverse centinaia di euro.