Successo a Mogliano per il Coro Anton contro la distrofia

Lo scorso sabato 4 febbraio il Coro Anton, con lo spettacolo "Vite intrecciate...raccontano" ha nuovamente fatto centro al cuore degli spettatori che hanno riempito il Teatro Astori di Mogliano. Una serata all'insegna della solidarietà, della riflessione, della condivisione, per combattere una grave malattia, la distrofia muscolare di Duchenne, da cui è affetto Anton, il figlio del fondatore del coro. La serata è stata organizzata per sostenere l'associazione Parent Project onlus, formata da genitori di bambini e ragazzi che convivono con questa patologia. Un vortice di emozioni ha contraddistinto la serata ed ha sostenuto fortemente il messaggio del coro: soli mai! Il prossimo 18 febbraio, il Coro Anton sarà a Roma, in occasione della XV Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker, organizzata da Parent Project. www.coroanton.it www.parentproject.it