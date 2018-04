Mogliano, "Cuor" con Nora Fuser inaugura "Casi di cronaca"

MOGLIANO VENETO Venerdì 13 aprile alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto l’appuntamento è con Cuor, un monologo scritto e diretto da Sandra Mangini e interpretato da Nora Fuser. Lo spettacolo, che racconta la storia del Novecento attraverso gli occhi e la voce dell’impiraressa Rina, rappresenta il ponte verso un’appendice della Stagione di Prosa 2017-2018 dal titolo Casi di cronaca. Un arricchimento di 3 spettacoli dedicati al teatro d’impegno civile che porta sul palco storie di attualità politica e fatti di cronaca e che è stato voluto dal Teatro Busan come riconoscimento alla grande partecipazione ed al calore con cui il pubblico di Mogliano ha accolto l’offerta teatrale dei venerdì sera, facendo registrare il tutto esaurito in molte occasioni. Cuor sostituisce il previsto Mi chiamo Sad e di notte sogno il mio cognome, che non potrà andare in scena per motivi tecnici.

Per Casi di cronaca, dopo Cuor, il 20 aprile andrà in scena Lo schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi, una produzione Teatro Bresci, un testo di Stefano Massini per la regia di Giorgio Sangati, con Anna Tringali nei panni della giornalista italiana uccisa in Somalia nel 1994 assieme al suo operatore Milan Hrovatin; il 4 maggio invece Giacomo Rossetto sarà Borsellino nell’omonimo spettacolo già vincitore del “Premio Grotte della Gurfa per il Teatro d’impegno civile” promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana, mentre il 9 maggio – eccezionalmente di mercoledì – Giancarlo Previati, Francesco Wolf e Margherita Mannino portano sulla scena il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro con Dal buio un grido (Aldo Moro come Antigone), testo e regia di Giuseppe Emiliani, prodotto dal teatro Busan.

Cuor, in scena il 13 aprile, racconta la storia di Clementina Cavalieri detta Rina, nata nel 1914 in una delle zone più popolari di Venezia. Lavoratrice di perle, aiutante di un laboratorio di scialli, operaia dell’Arsenale di Venezia durante la guerra, protagonista di azioni di soccorso ai prigionieri dopo l’8 settembre, Rina è soprattutto una donna forte, coraggiosa e vitale. Il monologo, interpretato in un efficace dialetto veneziano dall'abilità e maestria di Nora Fuser, consegna al pubblico una storia, semplice e straordinaria, piena di voglia di vivere, di gioco e di senso della vita in comune. Un modo generoso e irruento di stare al mondo, un cuore libero, uno sguardo aperto che genera nuove possibilità.

18,00 € intero | 16,00 € ridotto

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica