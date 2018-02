Commemorazione a Mogliano del partigiano Erminio Ferretto

MOGLIANO VENETO Sarà celebrato martedì 5 febbraio a Mogliano Veneto il 73° anniversario dell’uccisione del partigiano Erminio Ferretto da parte delle brigate nere fasciste, il 6 febbraio del 1945 in un casolare di Bonisiolo. Alla cerimonia, promossa dal Comune di Mogliano assieme a quelli di Venezia e Marcon, che si svolgerà in via Ferretto (vicino allo stadio comunale), e che prevede la deposizione di una corona d’alloro presso il cippo dedicato a Ferretto, parteciperanno il Sindaco di Mogliano Veneto, Carola arena, il Presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano e il Sindaco di Marcon, Matteo Romanello. Parteciperanno le sezioni ANPI di Mogliano Veneto e Preganzi0l, di Mestre, che a Ferretto è intitolata, e di Marcon, oltre agli studenti del Liceo Berto.

LA STORIA Ferretto, nato a Mestre nel 1915, di professione commesso, antifascista, prima di aderire alla resistenza e di combattere per la liberazione del Veneto, aveva combattuto nella guerra di Spagna, era stato internato in Francia dov’era riparato dopo la caduta della repubblica spagnola, e confinato a Ventotene fino alla caduta del fascismo. Nel settembre del 1943, riacquistata la libertà e tornato in Veneto, s'impegnò subito nell'organizzazione della lotta partigiana nella Val Cellina. Dall'autunno del 1944 Ferretto operò in provincia di Venezia sino a quando, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1945, fu sorpreso a Bonisiolo in una casa colonica dove fu trovato e fucilato dalle brigate nere. Nella primavera successiva il suo battaglione partigiano, divenne Brigata e fu a lui intitolato.