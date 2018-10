Farmacista a passeggio con il cane, rapinato da un bandito

Brutta disavventura, martedì pomeriggio, per un farmacista moglianese di 70 anni, Vincenzo Tonicello. Il professionista è stato rapinato da un bandito solitario mentre si trovava a passeggio con il suo cane, a pochi passi dalla sua abitazione, a Mogliano in via Barbiero. L'uomo, poco dopo le 16, è stato aggredito da un malvivente, con il volto travisato e armato di coltello; il farmacista è stato costretto a consegnare il denaro che aveva in tasca, circa 60 euro in contanti. Il bandito si è poi dileguato a piedi. Il 70enne si è poi rivolto ai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, segnalando quanto avvenuto. Per ora le indagini dei militari non hanno avuto esito. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.