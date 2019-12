Ladri spietati, oltre a gioielli e denaro rubano anche i regali di Natale

I ladri, questa volta, hanno "rubato il Natale". Letteralmente. L'episodio, odioso, è avvenuto domenica scorsa a Mogliano Veneto in via Roma all'interno dell'abitazione di una 58enne. Ignoti, approfittando della sua assenza, sono penetrati in casa scassinando la porta d'ingresso, e hanno trafugato denaro, gioielli in oro e pure i regali di Natale che erano stati sistemati sotto l'albero, pronti per essere consegnati il 25 dicembre. La donna ha scoperto la visita dei "topi d'appartamento" nel primo pomeriggio di domenica e ha subito allertato i carabinieri di Mogliano Veneto.

L'ondata di furti ha interessato anche via Silvio Pellico dove, domenica poco dopo le 18.30, ignoti hanno cercato di entrare all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. I ladri si sono arrampicati lungo una delle grondaie e sono stati messi in fuga dalla proprietaria. Altri colpi, riusciti o solo tentati, sono stati registrati in via Cortelazzo e in via Mazzocco, sempre a Mogliano Veneto, ma anche nella vicina Marcon, in zona Colmello e in via Bari.

Ignoti hanno razziato anche l'abitazione di un 62enne a Crocetta del Montello, in via delle Medaglie d'oro. I ladri sono entrati in azione tra le 16 e le 17.30, approfittando dell'assenza del padrone di casa e dei suoi famigliari, e hanno preso vari gioielli in oro, denaro ma soprattutto un armadio blindato che conteneva varie armi tra cui un fucile calibro 12, una carabina e una pistola ad aria compressa. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Crocetta del Montello.