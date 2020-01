Garage razziati dai ladri, allarme nel moglianese

Garage presi di mira dai ladri nella notte tra sabato e domenica a Mogliano Veneto. Una banda ha colpito in condomini di via Roma, in via Trento e in via Varagnol. Qui ignoti hanno derubato due residenti delle loro biciclette (valore di alcune centinaia di euro), lasciate nei box sotto casa, dopo aver forzato il basculante. In via Trento i ladri, entrati in un garage, sono riusciti ad impossessarsi di una Mercedes classe B, di proprietà di una 30enne. I malviventi non sono riusciti a fare molta strada: per la paura di essere scoperti hanno dovuto rinunciare al colpo, abbandonando il mezzo poco fuori al garage. In via Roma altro garage svaligiato: sparite qui undidi racchetta da tennis, di valore, per un valore di circa 2mila euro. La refurtiva è stata ritrovata in una via poco distante ed è stata restituita al proprietario, un 47enne. I furti sono stati tutti denunciati ai carabinieri di Mogliano Veneto che ora indagano su questa insolita e nuova ondata di furti, l'ennesima degli ultimi mesi. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.