La "banda del buco" svaligia una gioielleria: bottino ingente

Colpo dei ladri, nella notte tra giovedì e venerdì, ai danni della nota gioielleria "Carraro" di via Matteotti, nel pieno centro storico di Mogliano Veneto. Ignoti sono entrati all'interno di un negozio sfitto, a fianco, e hanno fatto un buco nel muro, entrando nella gioielleria. Il negozio vuoto era chiuso da giorni perchè la moglie del titolare, di circa 80 anni, era morta pochi giorni fa. Non sono scattati gli allarmi interni alla gioielleria. Il titolare del negozio ha scoperto il furto stamattina, alla riapertura del negozio. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. I ladri hanno preso solamente la merce esposta, tralasciando la cassaforte (forse per non rischiare di far scattare l'allarme). Indagano i carabinieri di Mogliano Veneto che dovranno passare al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.