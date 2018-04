Incendia il garage dell'ex compagna e danneggia la sua auto, arrestato

MOGLIANO VENETO Lo scorso mese di gennaio era stato lasciato dalla compagna, una 47enne moglianese, impiegata. Lui, un brasiliano di 37enne, operaio e senza nessun precedente penale alle spalle, non si è mai rassegnato alla fine di questo rapporto, diventato un'ossessione. Ieri pomeriggio, domenica, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto per i reati di atti persecutori, violenza privata, minacce e danneggiamento aggravato. L'operaio, secondo quanto ricostruito dai militari, è entrato all'interno dell’abitazione della ex compagna, cercando di incendiarle la porta basculante del garage, cospargendola di benzina. Poi il 37enne, con un coltello a serramanico, ha sfogato la sua furia vandalizzando la carrozzeria della sua Lancia Y, con graffi ovunque. Lo straniero si è poi dileguato, minacciando di morte la 37enne. Attualmente il sudamericano si trova rinchiuso in carcere in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal pm di turno della Procura della Repubblica di Treviso.