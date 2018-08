Rustico in fiamme: distrutte due auto e una moto, paura per alcune bombole gpl

MOGLIANO VENETO Un incendio ha devastato, nella notte, un rustico di circa 50 metri quadrati in via Tommasini a Mogliano Veneto. Distrutte dalle fiamme due autovetture e una moto. Forte apprensione per la presenza di alcune bombole di gas gpl che fortunatamente non sono esplose. L'allarme è scattato all'una di questa notte. Le squadre dei vigili del fuoco di Treviso sono immediatamente giunte sul posto per lo spegnimento e la messa in sicurezza dei luoghi fino alle 4 del mattino.