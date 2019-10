Abbraccia un anziano e cerca di derubarlo, scoperta dai carabinieri

I carabinieri di Mogliano Veneto, transitando in una piazza cittadina, hanno notato una donna che tentava di adescare un anziano signore. Insospettiti, sono subito intervenuti bloccando la donna, B.L.S., rumena 39enne con precedenti di polizia. La straniera, con la solita “tecnica dell’abbraccio”, stava cercando di sfilare l’orologio ed il portafogli al malcapitato, un 76enne moglianese. Solo la provvidenziale intuizione dei militari ha impedito alla malvivente di mettere in atto il suo pianto. La 39enne è stata denunciata per tentato furto aggravato.