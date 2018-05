La figlia precipita dal terrazzino di casa, madre arrestata per tentato omicidio

MOGLIANO VENETO E' stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri di Treviso, su disposizione del pubblico ministero Massimo Zampicinini , la 41enne, madre della bimba di due anni che domenica pomeriggio è precipitata dal terrazzino di un appartamento di un condominio di Mogliano Veneto. Un volo tremendo, da un'latezza di sei metri. La piccola è ricoverata in condizioni serie presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma non è in pericolo di vita. A soccorrere la piccola sono stati, domenica pomeriggio, gli infermieri del Suem 118 che sono stati allertati da un residente del condominio che ha visto la bimba cadere al suolo, "atterrando" sull'erba del giardino condominiale. La bimba, secondo alcuni testimoni, chiamava disperatamente il padre. La 41enne, casalinga, si trova attualmente rinchiuso nel carcere femminile della Giudecca: è accusata di aver spinto di proposito la figlioletta.