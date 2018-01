Picchia la compagna, 23enne in cella per maltrattamenti e lesioni

MOGLIANO VENETO Un 23enne di nazionalità albanese, residente a Mogliano e con alle spalle vari precedenti con la giustizia, è stato arrestato giovedì dai carabinieri su ordinanza del tribunale di Treviso per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Lo straniero, in più occasioni, avrebbe malmenato la compagna, una 29enne ucraina.

Curiosamente la donna, mercoledì, era stata a sua volta arrestata dai militari per resistenza a pubblico ufficiale. La straniera, completamente ubriaca, aveva aggredito fisicamente gli avventori di un bar di via Roma a Treviso e i carabinieri intervenuti per calmarla.