Sospetta overdose, 47enne trovato morto in casa

Un 47enne originario di Mestre, Marco M., è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di via Montello, a Mogliano Veneto. A provocare il decesso, si ipotizza, sarebbe stata un'overdose da sostanze stupefacenti. A testimonianza di ciò il rinvenimento di alcune siringhe. Un amico del 47enne, preoccupato del fatto che non lo sentiva da alcune ore, ha lanciato l'allarme. Quando gli infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sull'episodio indagano i carabinieri di Mogliano.