Passeggia tra appartamenti e negozi: latitante arrestato

Si sarebbe dovuto trovare in carcere, a scontare una pena di tre anni e dieci mesi per una rapina. Invece, i carabinieri hanno sorpreso Pasquale Arniello, 50enne napoletano, mentre passeggiava in centro a Martellago. I militari hanno notato il suo fare sospetto e hanno deciso di controllarlo mentre camminava tra negozi e appartamenti.

Dopo averlo perquisito, gli investigatori hanno scritto il suo nome in banca dati e questa ha restituito un «allarme rosso». Arniello era latitante, visto che era colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Treviso. A quel punto, per lui le manette sono state inevitabili. Il 50enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia per scontare la pena.