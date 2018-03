Depositato il Pat di Mogliano Veneto, osservazioni possibili fino al 22 maggio

MOGLIANO VENETO Con la pubblicazione sul BUR della Regione (il 23 marzo), dell’avviso di deposito ha fatto un passo avanti l’iter di adozione del PAT. Per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione chi ne è interessato potrà prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Gli elaborati depositati sono quelli del Piano di Assetto del Territorio (PAT), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e sono disponibili, unitamente alla deliberazione di adozione, in libera visione al pubblico presso il Comune di Mogliano Veneto (ufficio Segreteria), durante l'orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9,00-12,00 ; martedì e giovedì 16,00-17,30), la Provincia di Treviso, settore Urbanistica e nuova viabilità, via Cal di Breda 116 – Treviso, la Regione del Veneto - sezione Coordinamento Commissioni Vas Vinca Nuvv, Palazzo Linetti Cannaregio, 99 - 30121 Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, Servizio Urbanistica, via Forte Marghera 191, Mestre Venezia e sono anche consultabili sul sito internet del Comune. Le osservazioni vanno presentate all'ufficio Punto Comune (piazzetta del Teatro), per la parte ambientale/valutativa durante tutti i giorni di deposito (dal 23 marzo al 22 maggio); per la parte urbanistica dal 31° al 60° giorno di deposito, ovvero dal 23 aprile al 22 maggio. “Una volta raccolte le osservazioni, anche se non previsto dalla procedura, è mia intenzione portarle in Consiglio comunale assieme alle controdeduzioni, prima di passare poi all’approvazione definitiva in Provincia, come previsto dal processo di pianificazione congiunto”, afferma il Sindaco Carola Arena.