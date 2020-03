Cliente mangia nel locale, pizzeria da asporto nei guai

Ha permesso ad un cliente di poter consumare una pizza all'interno della sua attività. A finire nei guai un cittadino iraniano di 34 anni, titolare della pizzeria da asporto "King" di Galleria Aldo Moro, nel quartiere Est di Mogliano Veneto. Per l'imprenditore, oltre ad una denuncia per l'inosservanza al decreto per contenere il Coronavirus (sarà trasformata in una pena pecuniaria) scatterà anche una segnalazione alla Prefettura di Treviso che potrebbe decidere per la sospensione dell'attività. Ad eseguire il controllo sono stati i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, i carabinieri di Zero Branco hanno denunciato tre cittadini romeni, due 27enni ed un 16enne, tutti senza fissa dimora. Gli stranieri hanno trafugato prodotti per l'igiene, per un valore di oltre 3mila euro, all'interno del negozio "Tulipano", al centro commerciale Zerocenter. Dopo il furto i ladri si sono dileguati a bordo di un'auto ma sono stati fermati da una pattuglia dei militari. La merce è stata resa al negozio.

La scorsa notte i carabinieri di Conegliano hanno fermato e denunciato per spaccio un 35enne, residente in provincia di Udine. L'uomo è stato trovato in possesso di un involucro con all'interno 11 grammi di eroina. La sostanza, destinata ad essere probabilmente consegnata ad uno dei clienti dell'uomo, è stata sequestrata.