Bottigliata in testa al barista e fuga con l'incasso, identificato il bandito

Nella giornata di ieri, al termine di una serrata attività investigativa, i carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato un giovane moldavo di 27 anni, G.A., senza precedenti penali e senza fissa dimora, perché riconosciuto responsabile della rapina messa a segno lo scorso 25 novembre al Bar Aurora di Mogliano Veneto. È stato accertato che lo straniero, dopo una serata trascorsa a giocare alle slot machines e quasi certamente ubriaco, dopo un diverbio con il titolare del locale, un cinese di 40 anni, lo ha colpito con una bottiglia in testa ed aveva poi prelevato dal registratore di cassa circa 1500 euro, dileguandosi subito dopo.

L’identificazione è stata resa possibile incrociando le immagini della videosorveglianza interna con le numerose testimonianze raccolte dai carabinieri tra i presenti nel locale. È stato accertato, poi, che il giovane moldavo è in possesso di un documento falso che attesta le sue origini rumene verosimilmente per evitare l’espulsione dalla stato in caso di controllo. Sono in atto attivamente le sue ricerche su tutto il territorio della provincia e oltre.