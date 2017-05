"Dammi i soldi o faccio esplodere la bomba che ho nello zaino"

MOGLIANO VENETO Si è avvicinato all'auto di una donna, ferma con l'auto ad un semaforo, e le ha chiesto di consegnare il denaro che aveva con sè, altrimenti avrebbe fatto esplodere una fantomatica bomba che aveva nello zaino. Il singolare tentativo di rapina è avvenuta sabato scorso, poco dopo le 12.30, a Mogliano sul Terraglio. L'autore del colpo, fallito per l'immediata fuga della vittima (che ha allertato il 112), è un trevigiano di 55 anni, T.G.: l'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina mentre si trovava lungo il Terraglio. Il 55enne, in base a quanto riferito dai militari, ha tentato di fugggire a bordo di un autobus ma è stato intercettato. Il processo per direttissima si è svolto oggi, lunedì, in mattinata.