Rapina all'hotel Floris a Mogliano, il colpo resta senza colpevoli

Resta almeno per ora senza colpevoli la rapina all'Hotel Floris di Mogliano avvenuta la notte del 27 ottobre del 2015. Dopo Patrich Erizzo, 25enne assolto in abbreviato malgrado la Procura avesse chiesto per lui una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione, è arrivata la sentenza di innocenza (anche questa in abbreviato) per l’albanese 28enne Andjus Loka, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Loka era stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo nel febbraio del 2018 al suo rientro in Italia, all'aeroporto di Roma, dopo aver scontato un periodo di detenzione in Germania per spaccio di stupefacenti. Il Riesame, accogliendo l'istanza del suo difensore, ne aveva però ordinato la scarcerazione solo qualche settimana dopo per mancanza di gravi indizi. Ieri è stato lo stesso pubblico ministero Mara De Donà a chiedere l'assoluzione.

La rapina all'Hotel Floris era stata perpetrata da due uomini vestiti di nero e con il volto travisato da una calzamaglia. Avevano fatto irruzione all'interno aggredendo il portiere dell’albergo proprio all’ingresso mentre stava rientrando nella hall probabilmente dopo essere uscito per effettuare dei controlli nell'area del parcheggio esterno. Erano le tre di notte: l'uomo, un 30enne di Mestre, si trova all'improvviso a tu per tu con i malviventi. I due banditi, uno dei quali armato di pistola risultata poi essere una scacciacani, gli saltarono addosso senza concedergli la possibilità di reagire, colpendolo con il calcio della scacciacani e alcune barre di ferro prima di fuggire con un bottino di 350 euro.